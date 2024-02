Via Libertà, non è bastato un mese per rifare cento metri di marciapiede

Non è ancora stato completato il primo tratto tra via Notarbartolo e Di Marzo

PALERMO – Non è bastato un mese per completare il rifacimento del marciapiede di via Libertà nel tratto tra via Notarbartolo e via Gioacchino Di Marzo: poco più di 100 metri di pavimentazione i cui lavori sono cominciati esattamente il 29 gennaio scorso. Un piccolo tratto di strada che rappresenta solo la prima parte del complessivo rifacimento di quel lato del marciapiede fino alla Statua. In tutto tredici piccoli lotti.

Cosa prevede l’ordinanza

Come si legge nella delibera numero 44 dello scorso 19 gennaio, i lavori affidati alla Tecno Costruzioni, dovrebbero concludersi entro tre mesi. Ma se questa è la partenza è difficile pronosticare un rispetto della scadenza temporale. Si tratta infatti di risistemare quasi un chilometro e mezzo di marciapiede che da anni versa in pessime condizioni, con avvallamenti e buche che hanno provocato più di un infortunio ai passanti.

Rallentamenti causati da sotto servizi

I rallentamenti, come aveva spiegato due settimane fa l’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando, “sono stati causati dalla presenza di sotto servizi (come tubi del gas) non previsti”. L’assessore si era premurato anche di spiegare che questa prima fase è “stata utilizzata come fase sperimentale”, facendo intendere che i successivi lotti dovrebbero procedere più speditamente.

Per la verità, già da qualche giorno sono cominciati anche i lavori nel secondo lotto, quello che riguarda il tratto di via Libertà tra via Di Marzo e via Ariosto dove il marciapiede è già stato chiuso alla pubblica fruizione e sono già entrate in azione le ruspe. I lavori in corso hanno creato anche diversi problemi alla circolazione stradale, dal momento che è chiusa al traffico la corsia riservata agli autobus e che la carreggiata è quasi dimezzata.