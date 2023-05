Vieni a trovarci all’evento conclusivo di sabato 20!

2' DI LETTURA

Dal 1831 Generali, www.generaliitalia.it, si occupa di proteggere il futuro dei propri clienti, prendendosi cura della loro salute, guidandoli con successo nella diversificazione dei loro risparmi, consolidando i loro capitali e tutelando abitazioni, aziende, dipendenti e professionisti.



L’Agenzia Generale di Palermo Castelnuovo, si trova in via XII gennaio, 9/13 ed è una delle storiche sedi di Palermo. Nella sede svolgono la loro attività tre agenti, Ciro Schirò – Maurizio Lopes – Giancarlo Ternullo , sei amministrativi e otto consulenti: un’autentica squadra di Partner di Vita .

Il team dell’Agenzia Generale di Palermo Castelnuovo, come da tradizione della Compagnia, ha un nuovo e ambizioso progetto: contribuire con un’importante iniziativa a diffondere la cultura assicurativa sul territorio e aumentare la sensibilità rispetto a temi quali Salute, Benessere e Prevenzione sanitaria; senza dimenticare la Protezione della Famiglia.

Lo fa impegnandosi in prima persona con due eventi preziosi.

Il primo si è tenuto sabato 13/ 05 e ha visto coinvolti dei partner d’eccellenza tra cui il circ’Opificio, scuola di circo e arti performative, realtà ormai affermata e unica nel suo genere in Sicilia, che ha fatto da padrona di casa intrattenendo i piccoli ospiti con dei workshop organizzati ad hoc per la giornata. Il movimento della salute dei giovani, associazione di promozione sociale che si occupa da anni di prevenzione cardiologica infantile, ha nel frattempo coinvolto i genitori con una dimostrazione sulle principali tecniche di primo soccorso pediatrico, suscitando grande interesse e attenzione da parte del pubblico intervenuto.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia dell’Agenzia Generale di Palermo Castelnuovo, che ha l’obiettivo di offrire servizi assicurativi di qualità ai propri clienti e di contribuire sia al benessere della comunità e sia alla diffusione di una cultura della prevenzione.

Il secondo evento avrà luogo presso i locali del circ’Opificio sabato 20/05 dalle 9:30 alle 12:30.

Sono aperte le prenotazioni e sarà possibile partecipare inviando una mail con i propri dati e recapiti a agenzia.palermocastelnuovo.it@generali.com.