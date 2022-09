Vietata la canzone neomelodica che inneggia al boss

Provvedimento del questore

1' DI LETTURA

PALERMO – Dalla scaletta è stata esclusa la canzone dedicata allo zio Franco, e cioè Francesco Inzerillo, boss di Passo di Rigano. Lo stop alla cantante neomelodica Daniela Montalbano è arrivato dal questore di Palermo Leopoldo Laricchia.

Il concerto si è svolto ieri a Camporeale. Poco prima di salire sul palco è stato notificato il provvedimento previsto dall’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’esecuzione del brano viene bollata come “pericolosa perché esalta e celebra i disvalori mafiosi”.

Franco Inzerillo, soprannominato “u nivuru”, e oggi deceduto, faceva parte degli scappati in America per sfuggire alla mannaia dei corleonesi. Via via sono tornati in città. A cominciare dai cugini, Tommaso e Francesco Inzerillo, condannati l’anno scorso.