Villa Bellini, impazza il carnevale a Catania: maschere e coriandoli FOTO

Una folla di bambini e genitori ha portato l'atmosfera carnascialesca nel giardino catanese.

CATANIA – Dall’evergreen ‘principessa’ con tulle e seta rosa ai piccoli spiderman. Questa mattina la Villa Bellini si è affollata di maschere e coriandoli. Una domenica di carnevale che fa respirare ancora di più la voglia di ritorno alla normalità. Bimbi, neonati in passeggino, adolescenti travestiti hanno affollato i viali del giardino catanese accompagnati dai genitori. Molti erano con la mascherina anticovid, ma tanti nonostante i mini-assembramenti non indossavano il dispositivo anticontagio. Un tributo di palloncini e bancarelle in perfetto clima carnascialesco. Una mattinata all’aria aperta. Molti forse hanno cercato di allontanare i brutti pensieri, scatenati dalla pandemia ma anche dai venti di guerra che soffiano dall’Ucraina.