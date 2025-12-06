Violenza sessuale su minore, sacerdote assolto a Siracusa

Assolto perché il fatto non sussiste l'ex cappellano militare a Catania

SIRACUSA – Il gup del tribunale di Siracusa ha assolto perchè il fatto non sussiste don Salvatore Cunsolo, ex cappellano militare. Era accusato di violenza sessuale nei confronti di un minore. La Procura, al termine della requisitoria, aveva chiesto l’assoluzione per via della natura contraddittoria delle dichiarazioni del giovane, con una ricostruzione dei fatti spesso discordante.

La vicenda risale al 2010: il minorenne frequentava una parrocchia a Francofonte, nel Siracusano, mentre il sacerdote era cappellano militare a Catania. Nel marzo del 2021, il giovane avrebbe deciso di denunciare alla polizia di essere stato vittima di abusi, raccontando di essere stato violentato dall’età di 9 anni fino ai 18 anni.

Il procedimento si è svolto con giudizio abbreviato. Il sacerdote, adesso in pensione, dipende dall’Eparchia di Piana degli Albanesi.