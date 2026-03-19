 Palermo, abusi su una bimba per cinque anni: 70enne condannato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Violenza sessuale su una bimba: pensionato condannato a 17 anni

La piccola raccontò alla madre quello che succedeva a casa dei parenti
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Cinque anni di violenze sessuali su una bambina, cominciate quando la piccola aveva solo 8 anni: è il motivo per il quale la prima sezione della Corte d’assise di Palermo, presidente Vincenzo Terranova, ha condannato un pensionato di 70 anni a 17 anni di reclusione e al pagamento di un risarcimento di 100mila euro.

Il racconto della piccola

La procura aveva chiesto una condanna a 12 anni. E’ stata la piccola, nel 2018, quando aveva compiuto 13 anni, a raccontare alla madre quello che succedeva quando si recava a casa di parenti nel Palermitano, dove il compagno della zia materna per cinque anni avrebbe abusato di lei. La famiglia della vittima è stata rappresentata nel processo dall’avvocata Tiziana Staropoli.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI