Violenza sessuale su una bimba: pensionato condannato a 17 anni

La piccola raccontò alla madre quello che succedeva a casa dei parenti

PALERMO – Cinque anni di violenze sessuali su una bambina, cominciate quando la piccola aveva solo 8 anni: è il motivo per il quale la prima sezione della Corte d’assise di Palermo, presidente Vincenzo Terranova, ha condannato un pensionato di 70 anni a 17 anni di reclusione e al pagamento di un risarcimento di 100mila euro.

Il racconto della piccola

La procura aveva chiesto una condanna a 12 anni. E’ stata la piccola, nel 2018, quando aveva compiuto 13 anni, a raccontare alla madre quello che succedeva quando si recava a casa di parenti nel Palermitano, dove il compagno della zia materna per cinque anni avrebbe abusato di lei. La famiglia della vittima è stata rappresentata nel processo dall’avvocata Tiziana Staropoli.