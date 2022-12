Vucciria, gli ultimi vaccini della Fiera: vicina la proroga del personale

L'ultima trasferta. Le novità per i lavoratori.

Ieri, i ragazzi della Fiera sono stati alla Vucciria, per vaccinare, per l’ultima volta, ‘a domicilio’. Si sono sistemati in piazza e hanno cominciato a inoculare dosi di anti-influenzale e anti-Covid. “E’ il regalo di commiato che abbiamo fatto alla città”, dice il commissario per l’emergenza Renato Costa. Un dono che chiude un’epoca, con la già nota, da tempo, dismissione delle strutture commissariali il 31 dicembre.

Il personale sanitario avrà sicuramente una proroga e sarà stabilizzato. Anche gli amministrativi avranno, salvo sorprese, una mini-proroga in attesa di decisioni romane. Se ne parlerà il prossimo 29 dicembre in giunta. L’intento del presidente della Regione, Renato Schifani, e dell’assessore alla Salute, Giovanna Volo, è quello di non disperdere un patrimonio che potrà essere utile per i servizi sul territorio. E’ la conferma di un modello – il cosiddetto ‘modello Fiera’ – che ha cambiato il modo di fare Sanità in Sicilia. E che sarà utile per tutto.

In cosa consiste quell’idea? Nella pratica di una Sanità che sia presente nelle case delle persone, che sia più vicina ai bisogni, per evitare il tilt del sistema. E perché non si debbano più vedere pazienti distesi a terra nei nostri pronto soccorso. (rp)