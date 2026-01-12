L’aereo si schianta, morta star della musica: gli inquietanti sogni premonitori

In passato Yeison Jiménez era sopravvissuto ad un altro incidente

Yeison Jiménez, 34 anni, star della musica colombiana, è morto in un incidente aereo avvenuto nello stato di Boyacá. Con lui hanno perso la vita altre cinque persone: il pilota, il copilota e quattro passeggeri tra cui l’artista e il suo manager. Il velivolo privato sul quale viaggiava si è schiantato al suolo poco dopo il decollo, mentre era diretto a Medellín.

Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, il cantante si trovava a Paipa dopo essersi esibito in Spagna. Jiménez aveva programmato di trascorrere la notte in città prima di ripartire a bordo dell’aereo noleggiato per i suoi spostamenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Non è esclusa nessuna ipotesi, dal malfunzionamento tecnico alle condizioni meteorologiche, fino a un possibile errore umano.

L’allarme e lo schianto in una zona rurale

Il Centro di Coordinamento Ricerca e Soccorso (SAR) di Aerocivil di Bogotá ha segnalato l’attivazione del Trasmettitore Localizzatore di Emergenza (ELT) nell’area dell’incidente. Dopo la perdita dei contatti radio con le torri di controllo, il mezzo è precipitato in una zona rurale. Le immagini del luogo dello schianto sono state diffuse nelle ore successive dai media locali.

Morto Yeison Jiménez, gli incubi prima della tragedia

Poche settimane prima dell’incidente, Yeison Jiménez aveva ricordato pubblicamente di essere sopravvissuto in passato ad un episodio. In un’intervista televisiva rilasciata al programma “Se dice de mí” in onda su Caracol Television, aveva raccontato di aver avuto sogni premonitori ricorrenti legati a incidenti aerei.

“Ho sognato tre volte che stavamo per avere un incidente sull’aereo e che dovevo dire al pilota di andare a invertire la rotta – aveva dichiarato – Quando arrivava, mi diceva: ‘Capo, meno male che me l’hai detto perché qualcosa è andato storto, ma l’ho già sistemato’”.

Morto Yeison Jiménez, il precedente incidente

Oltre a queste inquietanti esperienze oniriche, Yeison Jiménez aveva vissuto realmente un’emergenza in volo. Durante un decollo, l’aereo su cui si trovava aveva riportato un guasto al motore ed era stato costretto a rientrare sulla pista con un atterraggio d’emergenza. L’episodio era avvenuto quindici giorni prima della nascita di suo figlio.

