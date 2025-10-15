Zen sotto assedio delle forze dell’ordine, impegnati 300 uomini

Si cercano armi e droga

PALERMO – Lo Zen sotto assedio e passato al setaccio da 300 uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Dalle prime luci dell’alba, il quartiere “San Filippo Neri” di Palermo (Zen 1 e Zen 2) è l’obiettivo di un capillare servizio di controllo del territorio.

L’attività interforze coordinata dalla Questura di Palermo, vede impegnati sul campo circa 300 uomini dei Reparti territoriali, anche con l’ausilio di unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga dei Reparti speciali.

Si cercano armi e droga. Diversi i posti di blocco e il controllo di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, l’accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a licenze, autorizzazioni e regolarità delle attività commerciali.

I servizi sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando la zona mandando immagini in tempo reale alla sala operativa della Questura.