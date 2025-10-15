Trecento agenti controllano lo Zen: sequestri, arresti e denunce VIDEO

Rinvenuta droga, coltelli a serramanico e mezzi rubati

PALERMO – Giornata di controlli, da parte di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, all’interno del quartiere Zen. La Questura di Palermo – con l’impiego di circa 300 agenti – ha coordinato un’intensa attività interforze di controllo del territorio attraverso la cinturazione del quartiere che ha consentito di monitorare i transiti in entrata ed in uscita, con numerosi posti di controllo e posti di blocco che hanno permesso di identificare diversi soggetti.

Contestualmente gli agenti hanno effettuato numerose perquisizioni volte alla ricerca di armi e stupefacenti, ma anche il controllo sistematico di soggetti già destinatari di misure cautelari, di prevenzione e di sicurezza.

I sequestri, le denunce e gli arresti

La polizia ha effettuato il sequestro di 2 chilogrammi di materiale esplodente di natura pirotecnica, 40 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. Sono stati, inoltre, recuperati, in aree box di via Girardegno, 3 motoveicoli risultati rubati e 2 coltelli a serramanico.

Sono state denunciate 9 persone, 1 per porto abusivo di coltelli a serramanico, 1 per recidiva nel biennio per guida senza patente e 7 per occupazione abusiva. Un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente. In questa circostanza, sono state rinvenute e sequestrate 24 dosi di hashish e mille e 300 euro, considerato provento dell’illecita attività. Effettuate anche due sanzioni amministrative in materia di stupefacenti.

Gli agenti hanno controllato 294 veicoli, identificato 409 persone di cui 125 con precedenti di polizia, ha elevato 35 contestazioni ai sensi del Codice della Strada per un totale di 33mila euro ed ha effettuato 6 sequestri amministrativi e 2 fermi amministrativi. Infine, sono stati controllati 15 soggetti già sottoposti a misure di prevenzione e sono state effettuate 12 perquisizioni.

In relazione ai locali ed appartamenti perquisiti dalla Polizia di Stato, sono in corso accertamenti da parte di tecnici verificatori dell’Enel circa gli eventuali allacci abusivi di energia elettrica che potrebbero configurare il reato di furto di energia elettrica.

La droga

I controlli effettuati dai carabinieri sono culminati con l’arresto in flagranza di due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, un 40enne è stato trovato in possesso di 285 dosi e 2 panetti di hashish per un totale di oltre 400 grammi, materiale per il confezionamento e un rilevatore di microspie; contestualmente, è stata arrestata una 38enne, incensurata, trovata in possesso di 113 grammi di cocaina già suddivisa in dosi.

Nel medesimo contesto operativo, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 39 persone per occupazione abusiva e 1 persona per riciclaggio. L’attività ha portato anche al sequestro preventivo di 13mila 250 euro in contanti rinvenuti durante una perquisizione domiciliare, oltre al sequestro di ulteriori 11 dosi di hashish e 6 dosi di cocaina trovate in aree comuni e sono state segnalate, 3 persone alla Prefettura quali assuntrici di sostanze stupefacenti.

Infine, nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, sono state controllate 139 persone e 65 veicoli ed elevate 17 contravvenzioni per un ammontare di 23mila 868 euro.

La guardia di finanza ha sottoposto a perquisizione 4 abitazioni con relative pertinenze. Nel corso delle operazioni è stato recuperato un pugnale con lama di circa 20 cm. Per tale rinvenimento è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo già gravato da numerosi precedenti di polizia.