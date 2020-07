Paolo Inglese racconta un aneddoto: "Non mi andava con un presidente di destra"

TERRASINI – “Mi hanno chiesto di fare l’assessore all’Agricoltura, ho detto no. Non mi andava di fare l’assessore di un presidente di destra che non ha niente a che fare con la mia storia”.

Così il professore scienze Agrarie, Paolo Inglese, riferendo l’aneddoto al ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, che ha partecipato alla scuola di cultura politica #Futura, in corso a Terrasini e organizzata dal renziano Davide Faraone. Il riferimento è a una proposta che Inglese dice di avere ricevuto per entrare a fare parte del governo regionale guidato da Nello Musumeci.