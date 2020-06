PALERMO – Controlli a tutto spiano sul fronte della lotta all’abusivismo commerciale. In azione la guardia di finanza che insieme alla polizia municipale ha passato al setaccio le borgate di Mondello e Sferracavallo. Nel mirino è finito un commerciante abusivo che deteneva per la vendita circa 15 chilogrammi di prodotto ittico, privo di etichettatura e documentazione comprovante la tracciabilità ed in pessimo stato di conservazione e pertanto non idoneo al consumo alimentare umano.

E’ stato eseguito l’immediato sequestro del prodotto con la conseguente distruzione dello stesso come previsto dalla normativa di riferimento che prevede, in questi casi, anche una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 4.500 euro. Nell’ambito dell’intervento congiunto è stato individuato, inoltre, un commerciante ortofrutticolo, anch’egli abusivo, al quale è stato sequestrato tutto il prodotto poiché privo di regolare licenza di vendita su area pubblica.