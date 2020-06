PALERMO – Il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro conservativo disposto dal giudice per l’udienza preliminare e restituito i beni ad Antonello Montante, Diego Di Simone e Marco De Angelis.

Non si conosce ancora la motivazione del collegio composto da Antontia Leone, Salvina Finazzo ed Emilio Alparone ma deve essere passata la tesi degli avvocati Marcello Montalbano, Andrea Bellafiore, Giuseppe Panepinto e Monica Genovese: non sono state ravvisate operazioni né di distrazione, né di depauperamento dei patrimoni da parte degli imputati che potessero mettere a rischio il pagamento delle spese processuali e il risarcimento del danno alle parti civili danneggiate dal cosiddetto “Sistema Montante”.

Lo scorso maggio il giudice per l’udienza preliminare Graziella Luparello, il magistrato che ha condannato a 14 anni l’ex leader di confindustria Montante per la rete di spionaggio che avrebbe messo in piedi, aveva notificato un provvedimento di sequestro conservativo dei beni ritenendo che Montante e gli altri due indagati si potessero spogliare dei beni, occultandoli in fondi neri o intestandoli ad altre persone. Il conto che al momento i tre devono pagare ammonta complessivamente a 68 mila euro. A Montante erano stati bloccati due immobili e tremila euro in contanti.