Tra le vittime, commercianti e artigiani in difficoltà economiche.

MARSALA (TRAPANI) – Per usura, il Tribunale di Marsala ha condannato a otto anni, Vito Margiotta, 84 anni, di Campobello di Mazara (Tp). I fatti contestati si sarebbero svolti tra il 2007 e il 2014. Secondo l’accusa, Margiotta avrebbe approfittato di imprenditori, artigiani e professionisti in difficoltà economiche, prestando loro denaro a tasso di interesse tra il 30% e 120% annuo. L’indagine, svolta dai carabinieri, è stata coordinata dal sostituto procuratore Giulia D’Alessandro, la cui richiesta di pena è stata accolta in pieno dai giudici.

Ammonta a diverse centinaia di migliaia di euro il denaro che sarebbe stato prestato da Margiotta negli anni. A far scattare l’inchiesta è stata la denuncia presentata, nel 2015, da una delle presunte vittime. Si sono costituiti parte civile anche il Comune di Campobello di Mazara e le associazioni antiracket e antiusura di Trapani e Marsala. Per tutte le parti civili il Tribunale ha disposto un risarcimento. Disposta anche la confisca di alcuni beni dell’anziano.

(ANSA)