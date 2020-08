“Mafia, prendeva i soldi del racket”

PALERMO– C’è anche Giuseppe Costa fra gli arrestati del blitz della Dia di questa mattina.

Costa, 53 anni, ufficialmente faceva il muratore, ed è fratello di Rosaria, la vedova dell’agente di scorta Vito Schifani, ucciso insieme a Giovanni Falcone nel 1992. La donna ai funerali aveva urlato: “Io vi perdono, ma inginocchiatevi”.

Costa, soprannominato “Pinuzzu u checco” per via della balbuzie, avrebbe raccolto i soldi del pizzo e gestito la cassa della famiglia dell’Arenella. Tra i suoi compiti anche l’assistenza ai parenti dei carcerati. Addirittura alcuni boss gli avrebbero cucito addosso il ruolo di uomo riservato del clan perché temevano che se si fosse esposto troppo e fosse finito in carcere sarebbe stato un guaio enorme per tutti.

L’ultimo capo di Costa, secondo l’accusa, sarebbe stato Gaetano Scotto, scarcerato nel 2016 dopo essersi scrollato di dosso l’ingiusta condanna all’ergastolo per la strage di via D’Amelio. Una volta tornato in libertà Scotto, Costa si sarebbe arrivato per fargli avere dei soldi sborsati da un imprenditore.