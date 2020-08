“Mentre la Sicilia è in piena emergenza sanitaria, sociale ed economica, Musumeci pensa a nominare i vertici di Iacp, Enti Parco e Consorzi Universitari: evidentemente la priorità del governo regionale non è difendere il lavoro dei siciliani o superare gli inaccettabili ritardi nell’erogazione della cassa integrazione, ma sfornare poltrone di sottogoverno”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD allArs. “Oltretutto – aggiunge Lupo – quella degli Iacp era una delle riforme promesse da Musumeci all’inizio del suo mandato, che oggi finisce nel cassetto insieme a tante altre annunciate e mai realizzate. Insomma, Musumeci batte cassa a Roma ma nel frattempo in Sicilia archivia le riforme e assegna incarichi a pioggia”. “Una scelta quantomeno inopportuna in questo momento – conclude Lupo – se si pensa che in molti casi i presidenti di questi enti percepiscono un’indennità superiore a quella di tanti sindaci impegnati in prima linea e fra mille difficoltà nell’emergenza Coronavirus”.

La replica del governo

Ma a Lupo ribatte l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. “Riteniamo che risulti assai stridente col momento di emergenza generalizzata che vive la Sicilia la polemica presa di posizione del Pd circa le nomine compiute dal Governo Musumeci. A chiudersi oggi, infatti, è proprio la vecchia stagione spartizioni evocata dalla sinistra che lascia spazio a designazioni, compiute in capo a strategici enti regionali come i Parchi e gli Iacp, che costituiscono un elemento di stabilità e di certezza per l’azione politico-amministrativa che verrà messa in campo da ora in avanti. Un’azione che, nella crisi socio-economica che sembra profilarsi, dovrà poggiare su un chiaro indirizzo e una salda catena di raccordo fra la Regione e gli enti che agiscono sui territori, al fine di dare risposte concrete e rapide ai siciliani”.

Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima agiunge: «Le nomine dei vertici di Enti Parco, Consorzi Universitari ed Iacp pongono fine a gestioni commissariali che in alcuni casi si protraevano da molto tempo e garantiscono guide stabili. Ciò non esclude certo il concomitante sostegno ai siciliani colpiti dalla crisi causata dal Coronavirus- che il governo Musumeci sta assicurando con una manovra finanziaria senza precedenti e con fondi mai così ingenti- ma anzi potenzierà quei settori in un momento così difficile. La polemica sollevata dal capogruppo del Pd, pertanto, è inopportuna e demagogica».