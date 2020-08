PALERMO – Controlli a tutto spiano sulla spiaggia di Mondello contro gli abusivi. Ad entrare in azione la Capitaneria di porto con gli agenti del commissariato Mondello e del reparto Prevenzione crimine della questura, che insieme alla polizia municipale e agli operatori della Rap hanno individuato e rimosso nove frigo a pozzetto.

Sarebbero stati utilizzati per la vendita abusiva di alimenti e bevande e per gli ambulanti sono scattate sanzioni amministrative per 1650 euro. “Il materiale rimosso – spiegano dalla capitaneria di porto – è stato consegnato ai servizi comunali per lo smaltimento, mentre i prodotti all’interno sono stati donati all’associazione onlus ‘Arnibas’ di Palermo”.

Si tratta di decine di bevande in lattine e bottiglie, messe a disposizione dei bagnanti nonostante l’assenza di qualunque autorizzazione alla vendita.