CATANIA – La svolta sulla sparatoria di Librino è arrivata. Era nell’aria da giorni. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania già poche ore dopo il duplice omicidio di Enzo Scalia e Luciano D’Alessandro e i diversi tentati omicidi avvenuti la sera dell’8 agosto nella rampa che porta al civico 18 e 19 di viale Grimaldi avevano raccolto elementi utili per identificare i responsabili della tempesta di fuoco.

Cinque fermi

Tra mercoledì e ieri, su disposizione della Procura di Catania, i militari hanno fermato cinque persone con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Ma c’è di più, avrebbero agito – e quindi sparato – al “fine di agevolare il clan dei Cursoti Milanesi”, scrivono gli inquirenti. Due dei sospetti – sentendo il fiato sul collo degli investigatori – hanno deciso di presentarsi direttamente al comando provinciale di Piazza Verga.

L’indagine

“L’intensa e rapida attività di indagine ha consentito di ricondurre la causa del cruento evento a futili motivi legati a rancori personali conseguenti a precedenti contrasti insorti tra organizzazioni criminali contrapposte”, riassumono in una nota. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro, dall’aggiunto Fonzo e dal pm Alessandro Sorrentino, ha proceduto a ritmi serratissimi. I dettagli però di quanto accaduto sabato sera saranno forniti – come è prassi della Procura etnea – dopo gli esiti delle udienze di convalida.

Uccisi “per futili motivi”

Quindi ci sarebbe stata una contrapposizione tra gruppi di criminalità organizzata, ma non per affari di mafia o droga, ma per “futili motivi legati a rancori personali”. Alcuni dei feriti, come già emerso nei giorni scorsi, sono legati al clan Cappello-Bonaccorsi. E quindi ‘lo scontro’ scaturito in sangue e piombo potrebbe essere proprio tra Milanesi e Cappello. Non dimentichiamo che a pochi passi dalla scena del crimine c’è una delle ‘piccole’ roccaforti criminali dei Cursoti Milanesi. Il carosello di moto, dunque, avrebbe in qualche modo ‘invaso’ il territorio ‘senza autorizzazione’.

Le logiche criminali

Le logiche assurde e criminali dei clan che si sentono i ‘padroni’ di un pezzo di città. Sceneggiature di Gomorra che gli stessi abitanti di Librino non accettano. Anzi combattono, molte volte soli e senza supporti istituzionali. Perché quello che è accaduto deve servire a ripensare al sistema, che fino a oggi porta a ghettizzare e radicare pregiudizi.

I carabinieri e la procura hanno fatto giustizia in tempi record. Un segnale per far capire che lo Stato risponde e per dare – per quanto piccolo – un punto alle ferite al cuore di chi ha perso in quella sparatoria i propri cari. Il dolore è dolore. Però ora serve altro, molto altro. Librino (e non solo) attendono da troppo tempo che dalle passerelle e alle promesse si passi ai fatti.