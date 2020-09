ROMA- E’ di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. E’ boom anche di tamponi, oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri). Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ieri erano stati 289) Questi i dati del ministero della Salute.

78 nuovi casi in Sicilia

In Sicilia si registrano 78 nuovi casi (su 4.241 tamponi) di cui sei migranti. Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 87 i ricoverati. Casi che portano a 1284 gli attuali positivi attivi nell’isola, 1186 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Resta fermo a 288 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola.

Tra i 78 nuovi positivi ci sono sei migranti, quattro a Pozzallo e due a Siracusa. Nelle province 21 positivi sono a Catania, 12 ad Agrigento e 12 a Messina, 10 a Palermo, 9 a Trapani e 9 a Ragusa e 2 a Enna. I guariti sono 46.

Un dodicenne positivo a Sciacca

Un dodicenne di Sciacca (Agrigento) è risultato positivo al Covid-19. A renderlo noto è il sindaco Francesca Valenti. È il terzo caso in pochi giorni dopo i due diciottenni tornati dalle vacanze in Croazia e a Malta. Il soggetto è asintomatico e si sta cercando di risalire ai suoi contatti. A Ribera, sempre nell’Agrigentino, contagiato un intero nucleo familiare (padre, madre e figlio) di nazionalità romena. Erano tornati da poco dal paese di origine e anche loro sono asintomatici.

E’ stabile il numero delle terapie intensive da Covid, aumentate di una (121) mentre è in crescita il numero dei nuovi ricoverati con sintomi (1607, +102). Complessivamente gli attuali positivi superano quota 30 mila (30.099) con un incremento di 1.184 su ieri. Nessuna regione ha zero nuovi casi: solo la Valle d’Aosta (2), Molise (4) e Basilicata (7) sono sotto la decina. La Lombardia è la regione con il maggior incremento (337), seguita dal Veneto (273) e da Lazio e Campania (ambedue con 171 nuovi casi a testa).

“Progressivo peggioramento”

“Transizione al momento in progressivo peggioramento” con un “aumento da cinque settimane consecutive”. Lo rileva il monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid in Italia dell’Iss e ministero della Salute relativo al periodo 24-30 agosto, aggiornato al primo settembre. “Anche in questa settimana – si legge – si rileva una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all’estero”. “Si assiste pertanto – prosegue – alla successiva importazione di casi e ad una ulteriore trasmissione locale (anche al rientro dopo periodi di vacanza)”.

Nella settimana di monitoraggio sono stati riportati complessivamente 1799 focolai attivi di cui 649 nuovi, entrambi in aumento per la quinta settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 1374 focolai attivi di cui 490 nuovi). “Questo comporta un sempre maggiore impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti che sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus”. Questi i dati del monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid in Italia dell’Iss e ministero della Salute relativo al periodo 24-30 agosto, aggiornato al primo settembre. Per focolaio si intende l’individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati.