Sul tavolo la didattica a distanza ma anche limitazioni per locali e mezzi pubblici

PALERMO – Didattica a distanza nelle università e per le ultime classi dei licei, chiusura dei locali alle 23 e capienze dimezzate sui mezzi pubblici. Sono alcune delle misure di cui si è discusso fino a notte fonda a Palazzo d’Orleans di Palermo, sede della presidenza della Regione, in una riunione di giunta. Decisione sospesa, però, in attesa di ulteriori approfondimenti con il Comitato tecnico-scientifico che supporta le decisioni del governo.

La nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che segnerà una stretta sulla vita sociale dei siciliani, dovrebbe arrivare in giornata. Una accelerazione figlia dell’aumento incessante dei contagi. Davanti ai 796 nuovi positivi registrati ieri, infatti, a Palazzo d’Orleans si sono rotti gli indugi e si è deciso di intervenire.

