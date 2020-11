Covid, la fotografia dei contagi: registrati 239 nuovi positivi

CATANIA – Nella provincia etnea si sono registrati 239 nuovi contagi. Questo il quadro che proviene dal quotidiano bollettino del Ministero della Salute. Meno casi di positivi nelle ultime ore rispetto ai ieri, quando è stata superata la soglia dei 400. Catania oggi è il territorio con maggior numero di positivi. Da evidenziare, però, che i tamponi processati sono stati 6894. Come sempre un po’ meno rispetto ai giorni precedenti.

I dati regionali

A livello regionale i nuovi soggetti positivi rilevati sono 1083, con un incremento di 97 ricoveri e di 8 pazienti in più in terapia intensiva. I decessi a livello regionale sono 13. I guariti sono 340.

Situazione critica negli ospedali

La situazione negli ospedali continua ad essere critica. I posti letto cominciano a scarseggiare. La situazione dinamica delle settimane precedenti, con dimissioni e ricoveri che si susseguivano in poche ore, è purtroppo cambiata. Purtroppo nei Pronto Soccorso i pazienti sostano nelle aree covid anche per giorni in attesa di un posto in reparto. Le loro condizioni sono gravi, la maggior parte ha bisogno di ventilazione e ossigeno. A questo si aggiunge un rallentamento nello sbarellamento dei pazienti che attendono ore e ore in ambulanza. Negli ultimi giorni, e ancora oggi, ci sono file di 3 o 4 mezzi davanti ai Pronto Soccorso.

Molti non rispettano “zona arancione”

Una situazione quella degli ospedali che si contrappone a quanto si vive nelle città, che nonostante la zona ‘arancione’ e la ‘raccomandazione’ nel Dpcm di uscire solo per estrema necessità, fino a ieri sera in molti hanno affollato le vie del centro storico. E dai dati che arrivano dai controlli di polizia e carabinieri in tanti hanno violato il coprifuoco delle 22 e il divieto di spostarsi in un comune diverso da quello di domicilio.

Le richiesta della Cgil per evitare assembramenti in aeroporto

All’aeroporto di Catania si sarebbero formata una situazione che non avrebbe permesso il rispetto del distanziamento. È arrivata oggi la denuncia da parte di Cgil e Filt Cgil, che pur riconoscendo l’impegno di Sac Service, chiedono un passo in più a garanzia di viaggiatori e lavoratori.