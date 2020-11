Covid, in Sicilia altri 1837 contagi: in 24 ore decedute 44 persone

Nell'Isola aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Numeri in salita in tutta Italia, i dati aggiornati

PALERMO – Si registrano 1837 nuovi casi positivi al Covid in Sicilia. I dati emergono dal nuovo bollettino sull’emergenza sanitaria diffuso dal Ministero della Salute, che evidenzia anche1528 ricoverati con sintomi e un totale di 240 persone che si torvano nei reparti di terapia intensiva. Gli attuali positivi in Sicilia sono 32102, 13411 i guariti complessivamente. Nelle ultime 24 ore si registrano purtroppo altri 44 decessi, un triste record per la Sicilia, con un numero che fa salire a quota 1015 quello del totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia.

La situazione nell’Isola

Nelle ultime ore in Sicilia sono aumentati anche i contagi tra i medici e il personale ospedaliero: due gli infermieri che hanno perso la vita dopo essere stati ricoverati per Covid. I due casi a Palermo e a Vittoria, nel Ragusano, una delle ‘zone rosse’ dell’Isola in cui l’esaclaion di contagi sembra non arrestarsi. A Catania, dopo il calvario in ospedale, è deceduto un avvocato, Fabio Ferlito. In provincia di Palermo non ce l’ha fatta il brigadiere dei carabinieri di Partinico, Nicandro Di Santo, 55 anni, addetto all’aliquota Radiomobile della compagnia.

La mappa del contagio

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 378, Catania 426, Messina 324, Ragusa 132, Trapani 291, Siracusa 77, Agrigento 96, Caltanissetta 72, Enna 41.

I dati nazionali

Sale il numero dei nuovi malati di Covid e delle vittime nelle ultime 24 ore: sono 34.282 (ieri erano 32.191) e 753 i morti che portano a 47.217 il totale delle vittime (ieri erano 731). E’ di 9.358 persone l’aumento delle persone attualmente positive al Covid in Italia nelle ultime 24 ore: il numero è nettamente più basso rispetto a ieri (era stato di 16.026). Ad incidere sul dato è anche l’aumento di guariti o dimessi nell’ultimo giorno: 24.169 (ieri era stato sdi 15.434). Il totale degli attuali positivi in Italia è di 743.168. Il numero complessivo dei guariti è 481.967. (ANSA)