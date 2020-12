Bombola nel cassonetto rifiuti: esplode compattatore, 3 feriti

CATANIA – Un boato, questa mattina alle 5,30, ha fatto saltare dai letti i residenti di via Don Minzoni a San Giovanni Galermo. L’esplosione è avvenuta mentre si stava svolgendo la raccolta dei rifiuti da parte dei netturbini. In uno dei cassonetti della nettezza urbana è stata abbandonata una bombola del gas: una volta che il contenuto è finito nell’autocompattatore per essere triturato, la pressione ha fatto da miccia scatenato il violento scoppio. Tre dipendenti della Dusty sono rimasti feriti, fortunatamente pare non in maniera grave. L’autista è svenuto ed è stato trasportato al Policlinico dove ora è ricoverato e sotto osservazione. Gli altri due operatori della squadra invece sono stati medicati sul posto dai sanitari arrivati dopo l’allarme.











La prima ricostruzione di quanto accaduto è frutto dell’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. La Polizia scientifica, intanto, si sta occupando dei rilievi e degli accertamenti necessari all’indagine condotta dagli agenti della Questura.

“Auguro una pronta guarigione ai tre dipendenti della Dusty – commenta l’assessore comunale all’ecologia Fabio Cantarella a LiveSicilia – spero che sia fatta piena luce su quanto accaduto. A tal proposito lancio un appello: se qualcuno ha visto qualcosa segnali alle autorità competenti che stanno indagando. Questa esplosione rileva ancora una volta il problema del conferimento di rifiuti pericolosi nei luoghi non autorizzati. Un fenomeno che come abbiamo visto mette in pericolo la vita di chi lavora per mantenere Catania pulita”.