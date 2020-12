Tamponi di Natale in Fiera: “Registriamo un aumento di casi”

PALERMO– Chiudono le città, con le risapute deroghe, per le vacanze natalizie, ma non si ferma la macchina di controllo, di screening e di tracciamento. Alla Fiera del Mediterraneo di Palermo la giornata è lunghissima: il drive in sforna tamponi con velocità da pizzeria, dall’alba fino alle dieci di sera. E a Natale tutto resterà aperto perché i controlli andranno avanti senza sosta. “I ragazzi sono stremati – spiega il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza a Palermo e provincia – tanto che ridurremo l’orario delle otto alle venti”.

I tamponi di Natale e l’aumento dei casi

In Fiera si viaggia al ritmo di circa milleseicento tamponi al giorno. “Dal 14 dicembre, quando è entrata in vigore l’ordinanza del presidente Musumeci che ha fissato i controlli per chi arriva in Sicilia, abbiamo registrato più persone che vengono a sottoporsi al controllo e un aumento della percentuale dei casi positivi, dal cinque al sette per cento – dice Costa -. Anche l’esercito ci sta dando una mano, per fortuna, con due tende che da domani saranno operative. Vengono pure quelli che sono rientrati, soprattutto in macchina”.

Porto, aeroporto e… gomme

Il porto e l’aeroporto, pure a Palermo, sono presidiati e il numero dei positivi, per fortuna, non schizza troppo in alto. Ma la crescita delle percentuale di positivi al drive in merita qualche spiegazione. “Penso che chi viaggia con aereo e nave stia molto attento, altri viaggiano con l’automobile ed è più complicato tracciarli – aggiunge il commissario Costa -, qualcuno viene qui da noi. Siamo tutti legati alla prudenza del prossimo. Sono ottimista ma ci vuole responsabilità”. I prossimi bollettini diranno cosa ci aspetta.