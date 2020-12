Rimpastino, slitta l’ingresso in giunta di Zambuto e Scilla

PALERMO – Slitta di qualche giorno l’insediamento in giunta dei due nuovi assessori di Forza Italia. Ieri si era appreso che Marco Zambuto e Toni Scilla avrebbero fatto il loro ingresso ufficiale giurando questa mattina. Non è però arrivata la comunicazione ufficiale da Palazzo d’Orleans: secondo quanto apprende Livesicilia, l’accordo sui due nomi che sostituiranno rispettivamente Bernardette Grasso ed Edy Bandiera c’è, ma Musumeci avrebbe preso 48 ore per un giro di telefonate con i leader della coalizione per confermare gli assetti della giunta che dovrebbero, nelle intenzioni del presidente, rimanere tali fino alla fine della legislatura. (Sa.T)