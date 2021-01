PALERMO – In corso la seduta dell’Ars: all’ordine del giorno le comunicazioni del governo sulla situazione sanitaria in Sicilia riguardo all’emergenza epidemiologica causata dalla pandemia di coronavirus. In Aula l’assessore alla Salute Ruggeri Razza:

DIRETTA

12:10 – Concluso l’intervento di Razza, inizia il dibattito. “La situazione è drammatica – afferma il deputato dem Nello Dipasquale -. Si è passati dai 200 morti della prima fase agli oltre 3.200 dell’attuale”. Critiche al governo sulla gestione dell’emergenza: “L’attuale zona rossa? Una sciocchezza… La Lega avrebbe dovuto impedirla e non presentare un Ordine del giorno qui in Aula”. Dipasquale attacca anche sui vaccini: “Abbiamo assistitto ad autentiche vergogne come quelle nella mia provincia (Ragusa, ndr), dove uno dei responsabili della vaccinazione ha somministrato le dosi ai suoi familiari. È stato sostituito e la chi è arrivato dopo di lui ha vaccinato il marito…. Questo tema non può essere minimizzato”.

12:04 – Razza apre il capitolo vaccini: “Ci sono state criticità in alcune aree del territorio. Non mi importa se queste criticità riguardino un numero significativamente modesto ma il tema riguarda il rispetto delle procedure in maniera uguale da tutte le parti. Nessuno ha mai pensato che dovessero andare perdute dosi di vaccino, ma non perdere una dose scongelata è cosa diversa dall’organizzare una cessione preordinata”. Razza ha spiegato che in merito alla campagna di vaccinazione dall’assessorato alla Salute sono state date indicazioni chiare: “Qualora vengano scongelate più dosi rispetto alle persone presenti per ricevere il vaccino bisogna fare riferimento alle categorie indicate nella circolare, cioè gli over 80 e il personale in attività nel servizio pubblico – ancora l’assessore alla Salute -, non certo a familiari, parenti o amici”.

11:56 – “La decisione di anticipare la zona rossa in Sicilia non è stata politica. Quando Musumeci ha chiesto di anticipare di una settimana la zona rossa lo ha fatto sulla base di una valutazione prognostica perché si poteva immaginare che l’indice Rt avrebbe superato 1.25 e questo avrebbe reso obbligatoria la zona rossa per tre settimana. Una valutazione azzeccata, perché l’indice Rt poi supero’ 1.27”.

11:45 – “Nelle prossime 48 ore potremo comprendere se le decisioni prese di concerto con lo Stato hanno limitato il contagio e hanno evitato un danno significativo per l’apparato produttivo e capire se l’indice Rt ci potrà consentire di condividere con il governo centrale una valutazione che vede il possibile declassamento di rischio per la Sicilia”, ancora Razza.

11.33 – In merito all’occupazione dei posti letto negli ospedali i dati della Sicilia sono confortanti. “Siamo tra le regioni italiane che hanno il maggior rispetto dei parametri di ospedalizzazione che vedono una soglia del 30% per le terapie intensive e del 40% per la degenza ordinaria – dice Razza -. L’Isola in questo momento si trova al di sotto di entrambi i parametri”.



11:25 – “In Sicilia i ricoverati sono il 3% degli attuali positivi. In terapia intensiva si trovano 228 persone, l’1% del totale dei positivi”. Così Razza in avvio del suo intervento