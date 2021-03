Sparatoria e feriti: due uomini trasportati in ospedale

Indagini in corso della polizia

SIRACUSA – Sparatoria in via de Gasperi ad Avola, nel Siracusano, dove due uomini, secondo una primissima ricostruzione della polizia, si sarebbero affrontati stamane. Uno è stato ferito con colpi di arma da fuoco ed è stato trasferito all’ospedale Di Maria. L’altro presenta delle ferite, forse causate da un corpo contundente, ed è stato anche lui portato al pronto soccorso del nosocomio avolese per le cure dei sanitari. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Avola che hanno fermato i due. Gli agenti della squadra mobile stanno indagando sull’episodio, ascoltando i testimoni. (ANSA).