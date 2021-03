Covid, variante nigeriana: tre casi in Sicilia

PALERMO – I casi di variante nigeriana del Covid scoperti in Sicilia sono tre. A quello individuato nei giorni scorsi a Messina se ne sono aggiunti due scoperti al Policlinico di Palermo, dove ha sede il laboratorio di riferimento regionale per l’analisi dei tamponi. O meglio quelli accertati all’ospedale universitario di Palermo sono antecedenti ma la notizia si è saputa dopo.

Sono due giovani migranti sbarcati a Lampedusa. Uno è stato ricoverato a Palermo, mentre il secondo è asintomatico. Sono subito scattate le procedure di isolamento

I due casi si aggiungono al sedicenne del Policlinico di Messina originario della Guinea.

I referti sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità per capire come il virus si stia evolvendo. Il minorenne africano, era ospite di un centro di accoglienza in Sicilia, dal quale era fuggito con un amico. Rintracciati dalla polizia, sono stati entrambi sottoposti a tamponi, ed entrambi sono risultati positivi, ad uno di loro è stata diagnosticata la variante.