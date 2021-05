La Lega: “Più sicurezza per strade e ponti della città”

PALERMO – Sit-in di protesta sul Ponte Oreto organizzato dalla coordinatrice provinciale della Lega giovani, Elisabetta Luparello, in collaborazione e con il gruppo consiliare di palazzo delle Aquile. I manifestanti si sono raccolti davanti il ponte Oreto, recentemente oggetto di limitazioni al traffico anche pedonale.

“Protestiamo per la sicurezza dei ponti. Abbiamo due ponti con problemi di stabilità. Il Ponte Oreto e il Ponte Corleone, ma abbiamo anche un problema di manutenzione stradale. Da un anno nessuno si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre strade perché è scaduto il contrato con la Rap e il Sindaco Orlando non è riuscito ad affidarlo a nessun altro. La manifestazione di oggi è per chiedere più sicurezza nelle strade. C’è anche questo assurdo passaggio pedonale e non hanno transennato nulla. Non siamo birilli. I cittadini palermitani non sono birilli, ma sono stanchi”. Lo dichiara il Consigliere Comunale Igor Gelarda durante la manifestazione di questa mattina sul ponte Oreto.

“La poca sicurezza è uno dei principali della città di Palermo. Non è l’unico, ce ne sono tanti altri. Abbiamo scelto il ponte Oreto solo in maniera simbolica perché è chiaro che i problemi sono un po’ ovunque. Non possiamo lasciare questa città alla deriva, purtroppo il Sindaco Orlando non se ne rende conto e questo è il risultato di una cattiva amministrazione”. Queste le dichiarazioni dalla coordinatrice provinciale della Lega giovani, Elisabetta Luparello.

Tra chi protesta anche i residenti, in particolare la signora Francesca Paterna: “La situazione mi è sembrata strana quando hanno disegnato la striscia per il percorso pedonale e le persone avrebbero dovuto camminare sotto il marciapiede, cosa praticamente impossibile. Hanno anche stabilito dei limiti di velocità, ma per cosa? Per evitare che cada il ponte? La situazione è abbastanza grave. Paura quando attraverso? Certo, questa è una situazione che si prolunga nel tempo, non è di oggi”.