Rifiuti, botta e risposta: la Srr replica a Dusty

CATANIA – La S.R.R. ha avviato la nuova gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nella città di Catania la quale consentirà finalmente al Comune di Catania di beneficiare di un servizio di raccolta dei rifiuti all’avanguardia e basato su criteri qualitativi di rilievo.

Soltanto a seguito dell’avvenuta conoscenza della presentazione di ben due offerte per la gara in questione, la Dusty S.r.l., ben oltre i termini di legge, ha presentato ricorso avverso il bando di gara lamentando la presunta illegittimità della lex specialis per indeterminatezza ed aleatorietà della prestazione oggetto dell’appalto in questione.

Senonché, quanto sopra rende già evidente come tale ricorso rappresenti null’altro che un inutile tentativo dell’attuale affidataria del servizio di impedire l’aggiudicazione di una procedura cui la stessa ditta non ha preso parte nell’errato convincimento – o forse speranza – che la stessa sarebbe andata deserta, con conseguente ulteriore proroga del rapporto in essere, oramai destinato a cessare il prossimo 30 giugno.

Per quanto attiene al merito dei vizi lamentati dalla Dusty S.r.l., nell’evidenziare come l’infondatezza degli stessi sarà dimostrata nelle opportune sedi giudiziarie, preme chiarire come, contrariamente a quanto riferito dalla Dusty S.r.l., la legge di gara fosse tutt’altro che imprecisa nel suo contenuto, come dimostrato dalla presentazione di due domande di partecipazione da parte di altri operatori economici del settore, sulla cui serietà la Dusty S.r.l. avanza aprioristici e immotivati sospetti.

Inoltre, in merito alla situazione di criticità evidenziata con riferimento agli impianti di conferimento dei rifiuti in Sicilia, premesso come la stessa sia in fase di risoluzione, le argomentazioni della Dusty S.r.l. non sono in alcun modo condivisibili, stante come la medesima società sia ben conscia del fatto che la S.R.R. si sia cautelata per l’eventualità di trasferimento dei rifiuti fuori Regione, avviando apposita consultazione di mercato –cui la Dusty S.r.l. ha peraltro partecipato- per l’affidamento di tale specifico servizio.