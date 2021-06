Nofrio’s Cup: il Borussia ancora al tappeto, il Milan resta primo

MARINEO (PA) – Si è conclusa con la conferma da parte del Milan e dell’Amburgo la seconda giornata della Nofrio’s Cup. Le due squadre segnano entrambe sei reti alle spagnole Real Madrid e Barcellona, con la prima che resta inchiodata in coda alla classifica con 0 punti. A farle compagnia resta anche il Borussia Dortmund che resta a secco anche di gol, ma ne subisce ben quattro dall’Ajax.

I tedeschi hanno resistito fino a metà del secondo tempo, con il risultato che era fermo sullo 0-0. Dopo essere andati in svantaggio hanno provato a recuperare il match, ma l’Ajax è stato bravo a non lasciare spazio e cinico sotto porta, come dimostra la doppietta di Liscardello, le reti di D’Amico e Gennuso. I tedeschi, che prima del match non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione, adesso dovranno fare quadrato e cercare di recuperare il capitano Lo Mino che ieri, a causa di un infortunio, è uscito anzi tempo dal campo.

In casa Amburgo sugli scudi Pernice autore di ben quattro reti (utili a conquistare il primo posto in classifica marcatori a quota 7), uno in meno ne fa Costa che, però, non è riuscito a tenere a galla gli spagnoli, andati sotto anche grazie alle reti siglate da Pulizzotto e Scarpulla. Il risultato, comunque, non è mai stato in discussione.

Mantiene la testa della classifica il Milan che, però, per superare il Barcellona ha dovuto lottare tantissimo. La sfida è stata la più divertente della giornata grazie ai continui ribaltamenti. Gli spagnoli sono riusciti ad andare in vantaggio, costringendo i rossoneri alla rimonta che, poi, è arrivata grazie ai tre gol siglati da Ranieri, le parate di Oliva e gli assist di Di Marco, che ne ha serviti due e poi chiuso la sfida con un gol.

Il prossimo turno, in programma martedì 15, sarà decisivo per la testa della classifica. La giornata si aprirà alle 20 con la gara Milan-Amburgo. A seguire Barcellona-Amburgo e a chiudere Real Madrid-Borussia Dortmund, che occupano l’ultimo posto in classifica.