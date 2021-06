PALERMO – Sicilia e Lombardia sostanzialmente appaiate nella poco lusinghiera classifica delle regioni italiane dell’incremento Covid di giornata, ma a fare la differenza è il numero di tamponi effettuati. I 273 nuovi casi dell’Isola, infatti, sono stati scoperti su una platea di 13.367 test (incidenza al 2%), mentre i 270 della Lombardia sono emersi da 35.978 controlli (più del doppio). Numeri che cozzano con l’euforia che rimbalza dalla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dove su seicento tamponi effettuati oggi non si è registrato alcun caso di Covid-19: un evento mai accaduto negli ultimi otto mesi.

Il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla protezione civile nazionale, realizzato sulla base delle informazioni fornite dalle singole Regioni, segnala per il resto quattro e 766 guarigioni nelle ultime 24 ore. Scende sensibilmente il numero dei ricoverati in regime ordinario: sono passati dai 362 di ieri ai 337 di oggi. Stabili a quota 38, invece, i pazienti in terapia intensiva o sub-intensiva.

Sull’Isola, intanto, si fanno i conti con le difficoltà legate al vaccino AstraZeneca, su cui si sono riaccesi i riflettori dopo la morte di una diciottenne ligure. I vaccini Vaxzevria in giacenza fino a ieri erano 107.765. I richiami previsti da oggi in avanti sono in totale 180.375. Mancano, di conseguenza 72.610 dosi. Sul caso AstraZeneca oggi il Comitato tecnico-scientifico ha fato chiarezza: dosi soltanto agli over 60, mentre per chi è in attesa della seconda somministrazione sarà possibile sottoporsi a un farmaco diverso.