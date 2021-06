L’omicidio di Timonieri: giovedì ci sarà l’autopsia

CATANIA – Potranno finalmente dare l’ultimo saluto a Enzo. La salma di Timonieri, all’obitorio da quando è stata ritrovata in decomposizione in contrada Vaccarizzo, sarà restituita alla famiglia dopo l’autopsia. L’esame autoptico si svolgerà giovedì subito dopo il conferimento dell’incarico da parte dei pm titolari dell’inchiesta al medico legale. Un accertamento irripetibile che – se uno dei difensori dei quattro indagati lo chiederà – potrebbe anche tramutarsi in un incidente probatorio.

La consulenza medico-legale sul cadavere sarà un altro tassello alla delicata inchiesta che è condotta dai carabinieri, sotto il coordinamento della Dda etnea. La svolta delle indagini è vicinissima.