Carcere, la rivolta prima del pestaggio VIDEO

Marzo 2020. Bastoni in mano, rabbia, violenza. Sono le immagini, girate col cellulare da un detenuto (come è possibile che ci sia un cellulare in carcere?), che immortalano le fasi che hanno preceduto il pestaggio, che è costato, a 52 agenti della polizia penitenziaria, l’iscrizione sul registro degli indagati. Violenza che non può essere giustificata, sia quella dei detenuti, sia quella della polizia penitenziaria.

Guarda il video del pestaggio VIDEO