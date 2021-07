Sospesi medici no vax: cari lettori, cosa ne pensate?

Siete favorevoli alla sospensione dei medici e dei sanitari non vaccinati? Scrivetelo nei commenti.

In tutta Italia continuano le sospensioni di medici e sanitari no vax. Si tratta, cioè, di coloro che rifiutano di vaccinarsi, considerando che, per loro, le inoculazioni sono iniziate ai primi di gennaio.

