“Vi racconto il COVID… sono uscito dall’ospedale il 27 novembre dopo 49 giorni di ricovero e dopo aver affrontato la distruzione dei polmoni, embolie, infarto polmonare e batteri… oggi sono al mare e dopo meno di un’ora sono costretto a ritornare a casa perché l’aria calda mi procura affanno. Il COVID è anche questo la mancanza di normalità dopo più di otto mesi dall’ultimo tampone negativo. Come si fa a non vaccinarsi?”.

Alziamoci in piedi davanti a queste parole. Appartengono al professore Ernesto Mangiapane, professore, studioso, uomo mite, che non si capacita. Lui, che ha scritto il suo sfogo su Facebook, non riesce a credere a quello che vede: persone che chiedono la ‘libertà’ dal Green pass e contro il vaccino. Lo stesso vaccino che avrebbe evitato al professore la sua drammatica esperienza e a tanti di morire.

“Ci sono degli studi sul comportamento dei no vax – dice il professore –. Ma è molto doloroso osservare tanta superficialità per me e per quelli che hanno sofferto. Che hanno visto soffrire e morire i propri cari. E per le famiglie che hanno affrontato carichi immensi. Sì, è davvero molto doloroso”.

Lui, salvato al ‘Cervello’, dalla fabbrica dei miracoli del dottore Giuseppe Arcoleo, aveva raccontato proprio a noi: “Sono stato chiuso dentro un casco ad ossigeno per 12 giorni, senza occhiali con ossigeno al massimo, bevevo da una cannuccia, messo prono nel tentativo estremo di salvarmi la vita. Ho visto morire 7 persone, le ho viste chiudere dentro i sacchi neri, ho pensato tante volte che anche io sarei finito in un sacco nero. Ho avuto paura, terrore”. La paura che molti, per fortuna, non hanno provato, contro la leggerezza dei no vax. Ma chi c’è passato sa che il vero nemico non è certo il vaccino.