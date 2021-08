Treno Messina-Palermo, caos e nessun distanziamento FOTO

MESSINA – Le regole da rispettare per evitare il diffondersi del covid sono conosciute da molto tempo, ma non sempre queste vengono rispettate. Questo è quanto accaduto sul treno Messina-Palermo partito questa mattina dalla città peloritana.

“Il mio primo tremo da due anni a questa parte è un piccolo Minuetto, treno veloce (2h 30min) da Messina a Palermo, con varie fermate fra cui Milazzo (dove raccoglie tutti i turisti che dalle Eolie si spostano a Palermo).Passa di continuo un messaggio automatico che dice che il treno viaggia con il 70% della capienza massima. Non c’è un posto neppure in piedi, non entra neppure uno spillo”. Questo quanto ha scritto una lettrice che si trova a bordo del treno e che racconta la sua disavventura.

“Io viaggio da Barcellona a Palermo: due ore e mezza ovviamente in piedi, con un trolley e una borsa. Chiedo al controllore perché fanno passare il messaggio automatico e invece il treno viaggia in condizioni che non garantiscono la sicurezza dei passeggeri e nessuno controlla quanti siamo, la risposta che mi lascia sgomenta è ‘ne sono consapevole ma sono disposizioni dall’alto…’”

“Io fra cinque giorni mi vado a fare un tampone pur essendo vaccinata con doppia dose. La Sicilia da lunedì 23 agosto è in zona gialla… – ha concluso la lettrice – strano, ma come mai”.

LA REPLICA

Intanto, Trenitalia in una nota tende a precisare che le norme di distanziamento anti-Covid sono sempre state rispettate a bordo del treno regionale 5359 di stamattina, in partenza da Messina alle 10.40 e diretto a Palermo. “Il treno Minuetto ha una capienza complessiva di 229 viaggiatori, considerando anche i posti in piedi – si legge in una nota dell’azienda – Oggi, su questo treno, il picco massimo di viaggiatori (198 persone) si è verificato a Cefalù, dove Trenitalia ha predisposto un bus di rinforzo fino a Palermo. Ricordiamo che attualmente la capienza massima sui treni regionali è pari all’80% dei posti complessivi”.