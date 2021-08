L’acqua di Mondello è pulita, “Ma si faccia chiarezza su quanto accaduto”

PALERMO – L’acqua del mare di Mondello è tornata pulita. Le ultime analisi dell’Asp hanno evidenziato che i parametri di inquinamento registrati nei giorni scorsi, adesso sono sotto la soglia di allarme.

“Le ulteriori analisi dell’acqua di Mondello, effettuate dall’Asp di Palermo, hanno dimostrato che la situazione è tornata stabilmente alla normalità e che quello dei giorni scorsi è stato un episodio isolato su cui bisogna comunque far luce. Un sospiro di sollievo per l’intera città”. Lo dice l’assessore all’Igiene pubblica del comune di Palermo, Toni Sala, commentando l’analisi batteriologica effettuata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Palermo.

IL CASO – Nei giorni scorsi il sindaco Orlando aveva emanato un’ordinanza che vietava la balneazione su un tratto di spiaggia di Mondello a causa dei parametri oltre soglia registrati. Le ulteriori analisi effettuata tra il 23 e il 24 agosto sulla spiaggia libera, sul tratto antistante via Diomede, piazza Valdesi, Club Lauria est e ovest, e gli scivoli a mare di via Colapesce confermano la balneabilità del tratto di costa.

IL COMMENTO – “I parametri sono tornati entro i limiti – aggiunge Sala – e fra due giorni verrà ripetuto il monitoraggio come da programma”. “La stagione balneare – afferma il sindaco Leoluca Orlando – potrà continuare così come previsto, ma manterremo alta l’attenzione per evitare che singoli episodi possano comprometterla in futuro”.