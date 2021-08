Pestato al mercato ortofrutticolo, uomo in gravi condizioni

Indagini in corso della polizia

Un nuovo episodio di violenza a Palermo, stavolta al mercato ortofrutticolo. La polizia sta infatti indagando sul pestaggio di uomo di 47 anni, che ha un’azienda agricola a Castronovo di Sicilia, nel Palermitano. L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Buccheri La Ferla in gravissime condizioni. In base a quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle tre di notte.

I medici hanno chiamato la polizia

Inizialmente sembrava un incidente stradale, ma i medici del pronto soccorso dell’ospedale di via Messina Marine hanno contattato gli agenti di polizia perché le ferite erano sospette. Secondo quanto accertato l’agricoltore sarebbe stato picchiato tra i viali del mercato. La vittima si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale. La prognosi è riservata. Accertamenti sono in corso per chiarire i contorni della vicenda e risalire ai responsabili.