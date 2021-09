Zona gialla e niente controlli: a Palermo senza mascherina VIDEO

In tanti non rispettano le regole e il numero di contagi non rallenta

PALERMO – Zero controlli e poche mascherine. Va avanti così la zona gialla a Palermo, che nei giorni scorsi sembrava comportarsi meglio, ma è stata solo una illusione.

Lungo Via Maqueda e via Ruggero Settimo è un via vai continuo di gente; tantissimi di loro, tra palermitani e turisti, tengono la mascherina sotto il mento altri, addirittura, in tasca infischiandosene delle regole stabilite dal Governo che impone l’utilizzo del mezzo di protezione all’area aperta, in modo tale da ridurre la circolazione del Covid 19. Fuori controllo anche gli assembramenti di giovani e non, ma questo a causa dei mancati controlli da parte delle forze dell’ordine, che non riescono a presidiare tutta la città, comprese le vie pedonali e di maggiore affollamento.

In questo modo non si fa altro che aumentare il numero di positivi. Anche per questo nelle ultime 24 ore il capoluogo ha guadagnato, nuovamente, il triste primato di città con maggiori positivi nell’Isola, che ieri era di Catania. Nell’Isola il numero di nuovi positivi tocca quota 1182 a fronte di 22696 tamponi processati e che portano al totale di 28125 positivi totali. Di questi 247 positivi si contano solo a Palermo. Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva che si fermano a 118 e il rischio di un nuovo cambio di colore, questa volta con il passaggio all’arancione, è sempre più concreto e potrebbe dare far chiudere con una mazzata la stagione estiva alla Sicilia.

Tra i ricoverati la stragrande maggioranza sono persone che hanno deciso di non vaccinarsi, ma in questo modo intasano solamente i reparti degli ospedali che non possono dedicarsi a curare altre persone. Tra loro anche personale ospedaliero che hanno l’obbligo vaccinale e se non dovessero farlo, secondo l’articolo 4 del decreto legge n. 44 del 2021, andrebbero sospesi come fatto dall’ordine dei medici di Ragusa. Tra i nuovi casi anche un infermiere, che è ricoverato all’Ospedale Cervello di Palermo in gravi condizioni.

E intanto crescono anche le proteste da parte dei ‘No Vax’, che minacciano medici e politici, senza badare alle conseguenze.