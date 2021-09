Gentiloni: “Negare la cittadinanza politica ai no vax”

Il premier Mario Draghi è pronto ad estendere l’utilizzo del Green Pass e trova già qualche consenso.

L’ex premier Paolo Gentiloni è d’accordo con le idee tracciate da Draghi, ma sa anche che stanno nascendo dei gruppo che scendono in piazza contro il green pass: “per chi usa la violenza – ha dichiarato l’ex premier intervistato dalla Stamp – c’è la legge. C’è una fascia di pubblico che può avere dei dubbi. Qui bisogna lavorare per convincere. La cosa fondamentale, però, è non dare diritto di cittadinanza politica ai no vax e non sta succedendo“.

“Il Green Pass è un’idea europea che funziona bene. La stragrande maggioranza dei cittadini è contenta di usarla. Per estenderlo ai luoghi di lavoro è necessario coordinarsi, ma alla fine bisogna decidere“.

“Mi consulterei con la comunità scientifica, ma in linea di principio non sono affatto contrario. Il mio governo lo fece per la scuola, nonostante le polemiche. I dubbi sono leciti, ma il confine della libertà è in quella degli altri. Minacciare la salute degli altri è prepotenza”.