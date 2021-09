Prime piogge e Mondello si allaga

PALERMO – Piove e Mondello finisce sott’acqua. Non è, purtroppo, una novità. La borgata marinara da tanti anni vive in questa situazione paradossale che, però, sembra non trovare soluzione.

Tra sabato e domenica l’acqua caduta in città è stata abbastanza copiosa e questo ha causato allagamenti che, fortunatamente, non hanno causato danni a cose e/o persone.

La borgata da tanti anni ha problemi con la fognatura e la soluzione potrebbe essere il famoso ferro di cavallo, che ormai è ostruito a causa dell’esplosione del cemento incontrollato lungo la borgata.

Negli anni si è pensato di ripristinare questo ferro di cavallo, ma mai sono stati fatti atti concreti e la borgata, quindi, dovrà continua a fare i conti con l’acqua alta quando pioverà.