PALERMO- Un giorno (e non solo) dedicato alle future o presenti mamme che vorranno vaccinarsi e potranno farlo con tutte le attenzioni del caso. Il prossimo 13 settembre, il Padiglione Venti dell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo sarà dedicato alle donne incinte e a chi sta allattando il figlio: il primo incontro di una serie che si auspica significativa. Si tratta di una iniziativa della struttura commissariale, guidata dal commissario Renato Costa, nell’ambito della campagna vaccinale finalizzata all’immunizzazione diffusa.

Molti contagi tra le donne incinta

Ci sono molti contagi, anche a Palermo, tra le donne incinte che, spesso, non si vaccinano, spiegano dalla Fiera. E non si vaccinano perché hanno paura. Ecco perché l’appuntamento di lunedì prossimo viene definito cruciale. I medici spiegheranno alle mamme perché non ci sono rischi e, per chi vorrà, procederanno alla somministrazione.

L’appello dei medici

Sul punto, qualche giorno fa, c’è stato l’appello di pediatri, neonatologi e ginecologi sull’accelerazione per donne incinta e ragazzi sopra i dodici anni: “Sono possibili rischi gravi derivati dal Covid anche per queste categorie”.

“Importante raggiungere tutti”

“Dobbiamo anticipare il virus – dice il commissario Costa -, andando a cercare le persone che hanno dei dubbi. I no vax sono una piccolissima percentuale, gli altri sono confusi, impauriti e vanno avvicinati con delicatezza. Per la giornata delle mamme abbiamo avuto già la disponibilità di tanti ginecologi ed è un segnale importantissimo. La giornata del 13 settembre sarà l’inizio di una lunga serie di appuntamenti”.

La dottoressa in dolce attesa

Tra i medici che vaccineranno le donne in dolce attesa ci sarà una donna in dolce attesa, la dottoressa Antonella Genco (nella foto con il commissario Costa), vaccinata: “Si tratta di una protezione necessaria – spiega – e speriamo che tante persone si convincano”.

La nota dell’Ufficio del Commissario

‘Una giornata interamente dedicata a rispondere alle domande delle donne in gravidanza e allattamento, per fugare ogni dubbio sull’importanza del vaccino anti- Covid. Lunedì 13 settembre la Fiera del Mediterraneo di Palermo riconvertirà una parte dei suoi locali per un open day pensato per chi è in dolce attesa. Il padiglione 20A accoglierà tutte le future mamme indecise se vaccinarsi contro il Coronavirus e desiderose di confrontarsi con un pool di medici che possa dare spiegazioni, rassicurazioni, chiarimenti. I due corridoi vaccinali del padiglione 20A saranno inoltre a disposizione delle future mamme per permettere loro di immunizzarsi in tutta tranquillità. Una giornata informativa e dedicata alla tutela dal virus delle donne incinte fortemente voluta dal commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa. “ È di pochi giorni fa l’appello lanciato da ginecologi, neonatologi e pediatri al ministero della Salute per accelerare la vaccinazione anti-Covid nelle donne che allattano o aspettano un bambino – dichiara il commissario Costa -. I vaccini a mrna, in particolare, sono sicuri anche per questo tipo di target e rappresentano l’unica arma possibile per tutelare le donne incinte o le neo-mamme in allattamento dai grandi rischi del contagio. Proteggere le persone significa metterle al centro, con i loro bisogni specifici. È quello che vogliamo fare con questa giornata e con una serie di altre iniziative a cui stiamo pensando, dedicate a particolari categorie di persone, con esigenze peculiari, come sono senz’altro le future mamme nel periodo della gravidanza”.