La tragedia di Pantelleria, come stanno i feriti in ospedale

Dei nove feriti a Pantelleria, a causa della tromba d’aria che ieri si è abbattuta sull’isola. Sette sono stati dimessi nella notte, mentre due restano ricoverati. Si tratta di un uomo e una donna in codice rosso per i traumi riportati ieri sera. Sono ricoverati all’ospedale Nagar dell’isola. Forse uno sarà trasferito in elisoccorso a Palermo.

Due morti

A fare il punto della situazione è il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo. Ieri, intorno alle 19 una tromba d’aria si è abbattuta nella zona di contrada a Campobello, sollevando in aria le auto e scaraventando le per terra. I morti sono due: il vigile del fuoco Giovanni Errera, 47 anni, e Francesco Valenza, un pensionato di 86. Nella notte le salme sono state trasferite nella camera mortuaria dell’ospedale.

“Al momento non ci sono dispersi”

“Per fortuna al momento ci sono segnalazioni di dispersi”, aggiunge il sindaco. Questa mattina comunque i vigili del fuoco e la protezione civile continueranno i sopralluoghi nella vasta area in contrada Campobello colpita dalla tromba d’aria. “Verranno utilizzati anche i droni – spiegano dalla protezione civile regionale – per cercare eventuali dispersi visto che nell’isola ci sono tanti turisti”.

In soccorso della popolazione

Nella notte appena trascorsa un equipaggio dell’82esimo Centro Csar di Trapani è intervenuto per trasportare una squadra di vigili del fuoco a Pantelleria per poter soccorrere la popolazione. L’equipaggio, con elicottero HH-139B, ha ricevuto, a seguito della richiesta della prefettura di Trapani, l’ordine di missione dalla sala operativa del Rescue coordination center (Rcc) del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) e in 30 minuti ha elitrasportato una squadra di sei vigili del fuoco a Pantelleria, per contribuire a soccorrere la popolazione dell’Isola. La squadra è composta da tre vigili del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) , due del progetto Usarr (Urban search and rescue) e uno specializzato nella ricerca di persone scomparse.

Si comincia a fare la conta dei danni. Le condizioni meteorologiche sono migliorate, anche se su Pantelleria c’è l’allerta gialla della Protezione civile come nel resto della Sicilia.

“Un momento drammatico”

“Difficile accettare una cosa del genere – spiega il sindaco Campo – il dolore è lacerante perché ognuno di noi poteva essere lì in quel momento drammatico. Stiamo vicini più possibile alle famiglie colpite da questo grave lutto, credo che siano stati momenti tra i più tristi che io possa ricordarmi chiudi parentesi”.

Il sindaco non esclude che nella zona ieri si sia sviluppa all’improvviso più di una tromba d’aria: “Il satellite mostra le immagini, è stato terribile. Le vittime e i superstiti hanno visto la morte con gli occhi“.

Il Comune di Pantelleria ha proclamato per oggi una giornata di lutto, annullando anche il concerto di Fabio Concato che era previsto per questa sera. “A nome di tutto il consiglio comunale esprimo il più profondo dolore per questa assurda tragedia che ha colpito la nostra comunità”, dice Erik Vallini, presidente del consiglio comunale.

Eventi annullati

“Ci stringiamo con un grande abbraccio alle famiglie e a coloro che in questo momento sono in un letto d’ospedale”, afferma Vallini che ringrazia “tutti coloro che in queste ore si sono prodigati a prestare i soccorsi”. Messaggi di cordoglio e vicinanza alla comunità pantesca sono arrivati da diversi esponenti della politica regionale: il governatore Nello Musumeci, il segretario regionale della Lega Nino Minardo, il capogruppo M5s all’Ars Giovanni Di Caro, il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo e il presidente della Direzione regionale dem Antonio Ferrante.