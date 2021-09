Tromba d’aria, morti e feriti a Pantelleria VIDEO

PANTELLERIA – Una tromba d’aria che si è abbattuta sull’isola, travolta come gran parte della Sicilia da piogge e temporali nelle ultime ore, ha provocato la morte di due persone, mentre sono almeno quattro quelle rimaste ferite, di cui quattro in condizioni gravi. Una delle vittime è un vigile del fuoco di Pantelleria, non in servizio. LEGGI ANCHE: Chi sono le vittime.

La tromba d'aria avrebbe investito in pieno almeno dieci auto, completamente ribaltate e andate distrutte nella zona di contrada Campobello, un'area costiera.

Le persone a bordo dei mezzi sarebbero state letteralmente scaraventate fuori dall'abitacolo, finendo violentemente per terra.