La città “seppellita dalla munnizza” FOTO

“Saremo seppelliti dalla munnizza, ma no di ora! Avi…”. Questo il commento, amaro, di uno dei tanti “vecchietti” che sono seduti sulle panchine di viale Mario Rapisardi. È di qualche giorno fa il “comunicato ufficiale” dell’azienda che si occupa di raccolta rifiuti a Catania. La Sicula Trasporti ha chiuso i cancelli e si sono formate file e file di camion bloccati. Tonnellate e tonnellate di spazzatura che non sarà più possibile conferire.

La città comincia a trasformarsi in un enorme cassonetto indifferenziato. Ormai i cassonetti sono stracolmi, a parte quelli del centro storico, nelle zone della città non servite dalla raccolta differenziata.

“E lei, ca’ è giunnalista, chi fa u’ viri no? (e lei che è giornalista lo vede no?) – continua il “simpatico vecchietto” seduto sulla panchina di viale Mario Rapisardi – avi 50 anni ca’ semu accusi. Cambia qualcosa? No! Uguale, uguale e ora faranno la menata “eh i rifiuti si devono portare via nave” e noi, pensionati, ci preoccupiamo. Vo’ viriri ca’ n’addumannunu altri soldi? Aspittamu, assittati, aspittamu!”.

La situazione nei quartieri che circondano la città è critica. Oggi i primi roghi con l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco a scongiurare il peggio al Viale Mario Rapisardi.

I cumuli di rifiuti crescono. Il nonnino resta seduto sulla sua panchina mentre guarda una signora che butta, in pieno giorno, un sacco di spazzatura rosa trasparente.