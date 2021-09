Sabrina Pattarello lo scorso anno era stata allontanata dalla scuola in cui insegnava perchè diceva ai suoi alunni che il Covid non esiste

TREVISO – Covid, Sabrina Pattarello, maestra negazionista di Treviso, è ricoverata in terapia intensiva a Mestre in gravissime condizioni.

La Pattarello lo scorso anno scolastico era stata allontanata dalla scuola elementare Giovanni XXIII di Treviso perchè diceva agli alunni che il Covid non esiste e li spingeva a non usare la mascherina. Ora, contagiata dal Covid, è stata ricoverata all’ospedale all’Angelo di Mestre in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute sono gravissime.