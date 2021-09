Da cinque anni il semaforo è guasto, attraversare è impossibile

I residenti protestano e hanno paura per la loro incolumità

VILLABATE (PA) – Attraversare la strada rappresenta un vero e proprio pericolo. Succede a Pomara, quartiere compreso tra Villabate e Palermo, a causa di un semaforo personale guasto da ormai almeno cinque anni.

La via quotidianamente è percorsa da tir, auto e moto che (spesso a velocità sostenuta) raggiungono la borgata palermitana di Acqua dei Corsari o i comuni limitrofi come Bagheria, Misilmeri, Ficarazzi o si immettono nell’autostrada proprio dalla rotonda di Villabate.

Spesso, proprio nei pressi del semaforo, diversi passanti sostano per un prendere un caffè o acquistare le sigarette nei due bar e tabaccherie della zona. Tutto ciò chiaramente crea ingorghi e code. Proprio in casi come questo il semaforo avrebbe una funzione importante.

“E’ assurdo – commenta un’anziana cittadina – non poter attraversare la strada in sicurezza. Si prendano provvedimenti al più presto”.

La situazione diventa ancora più pericolosa al calar del sole e quindi con una luminosità ridotta. Nel frattempo, da anni continua il rimpallo di competenze tra il Comune di Villabate e quello di Palermo.