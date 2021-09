Il Covid in diretta: contagi, vaccini e terze dosi VIDEO

PALERMO- L’impatto visivo è quello del maxi-schermo nell’ufficio del capo in un noto film della premiata ditta Bud Spencer-Terence Hill. L’aggeggio con i puntini che lampeggiano e il commento sconsolato in calce: “Hanno beccato il nostro agente a Salonicco… Peccato”. In verità, il display situato al padiglione sedici, sede degli uffici della struttura commissariale alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, serve per seguire il Covid in diretta, offrendo, in tempo reale, i cambiamenti: dai positivi, ai vaccinati, ai guariti.

Le terze dosi

L’Hub è stato ed è tante cose, nel corso di questa pandemia. La casa affollata di quanti, all’inizio, volevano vaccinarsi e si mettevano in fila. Il deserto di una paura nutrita da ansia e irrazionalità. La pista di decollo delle squadre di medici che vanno a cercare i non vaccinati a domicilio, quartiere per quartiere, perché, a un certo punto, si è capito che era la strada da battere. E adesso diventerà il riparo dei fragili per terze dosi che dovrebbero permetterci di scongiurare la cupezza che ci opprime. Qui una guida per prenotarsi, nel rispetto delle categorie indicate come prioritarie. “La mia idea è semplice – dice il dottore Renato Costa, il commissario Covid – aprirei le terze dosi per tutti, ovviamente con una precedenza per i fragili e per chi rischia di più. Credo che siamo in tempo, ma dobbiamo sbrigarci”.

I numeri dell’hub

In una carpetta, ecco i numeri dell’hub vaccinale, condensati in un report che va dal 24 febbraio del 2021, data dell’inaugurazione, a domenica 19 settembre. Nel dettaglio. Sono stati somministrati 533.056 vaccini con una media di 2.659 somministrazioni al giorno, 18.910 alla settimana, 88.088 al mese. Il 22 maggio scorso si è registrato un picco di 6.572 dosi. “L’andamento ascendente-discendente – si legge – ha seguito le sorti della campagna vaccinale stessa, quindi beneficiando dell’apertura alla popolazione generale di maggio e pagando il calo estivo multifattoriale, nonché la diffidenza verso il vaccino AstraZeneca\Vaxzevria, il quale è stato comunque il secondo vaccino per somministrazioni”. Comanda Pfizer, di gran lunga, con 417.276 dosi. Az segue con 71.115.

Chi si è vaccinato

“Per quanto riguarda le categorie vaccinate – si legge ancora – raggruppando gli operatori sanitari e parasanitari insieme e facendo altresì con le forze dell’ordine in toto, si rileva una schiacciante maggioranza di soggetti minori di 60 anni, seguiti da soggetti più vulnerabili per età o patologia. Inoltre sono state vaccinate 694 donne in stato di gravidanza. L’hub della Fiera ha accolto soggetti da vaccinare da 1.580 comuni, 107 province, 20 regioni. Le dosi somministrate nell’hub ammontano al dieci per cento delle dosi totale somministrate nell’intera regione”.

