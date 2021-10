No Green Pass, corteo e scontri: a Roma i siciliani di Forza Nuova

Una prima premessa. Le foto, gli appelli e le semplici manifestazioni, di per sé, non sono reati. Seconda premessa. Qui si racconta della spedizione del gruppo di Forza Nuova di Palermo alla manifestazione ‘No Green Pass’ di Roma sfociata in gravissimi scontri, nell’occupazione della sede della Cigl e nell’arresto dei due leader nazionali, Roberto Fiore e Giulio Castellino, con altri militanti. Per farlo, basta dare un’occhiata alla bacheca Facebook del capo dei forzanovisti palermitani, Massimo Ursino. Niente di celato. Tutto alla luce del sole.

Chi è Massimo Ursino

L’ultima cronaca rilevante su Ursino è di tre anni fa, come racconta l’archivio ansa, quando fu vittima di un pestaggio: ‘Almeno sei persone hanno accerchiato a Palermo il responsabile provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino, legandolo mani e piedi con nastro adesivo da imballaggio e pestandolo a sangue. E’ accaduto nella trafficata e centrale via Dante, intorno alle 19, coi negozi aperti e gente lungo il marciapiede’. Un episodio di violenza che diede inizio a un periodo di tensione, senza ulteriori conseguenze. In quella occasione arrivò la solidarietà proprio di Fiore.

La mobilitazione per Roma

Qualche altra apparizione riportata da media. Per esempio, per contestare il generale Figliuolo in visita all’hub vaccinale della Fiera. Ed ecco che, in tempi recentissimi, scatta la mobilitazione per il corteo ‘No Green Pass’ di Roma. Affidato pure a un video sui social che pubblichiamo alla fine di questo articolo. Ursino lancia l’appello contro la ‘dittatura sanitaria’. “Anche Palermo sarà presente alla grande mobilitazione nazionale contro il Green Pass a Roma. Una piazza che ha sempre lottato contro i lockdown, contro la dittatura sanitaria e che domani raggiungerà Roma con mezzi propri o con mezzi a noleggio per bypassare l’assurda regola del Green Pass. Vi invitiamo alla mobilitazione domani pomeriggio a Roma a piazza Del Popolo. Esserci”.

No vax ed estrema destra

Scorrendo la bacheca di Ursino si coglie il possibile segmento di congiunzione tra il mondo no vax, no Green Pass e l’estrema destra. Si legge: “Erano i primi anni 90′ quelli in cui vi mettevamo in guardia dalla piega che prendeva la nostra società, orientata da quelli che allora chiamavamo “poteri occulti” e che oggi sono usciti così spudoratamente allo scoperto. Eravamo appena adolescenti ma conoscevamo già quei retroscena che voi iniziate a sentir dire solo adesso, voi “i risvegliati” come vi piace chiamarvi, attribuzione alla quale date un valore diverso dal nostro. Dato che il risveglio presuppone la condizione di chi dorme. Direi che avete dormito parecchio.. Vi parlavamo di Nuovo Ordine Mondiale, di Gruppo Bilderberg, di Commissione Trilaterale, dei Rothschild, dei JP Morgan, dei Lubavitcher e delle potentissime famiglie aschenazite di New York, del B’nai B’rith, della massoneria, della finanza internazionale, dei legami con i partiti politici italiani e di tutto l’occidente, del piano di dominio mondiale (…). Oggi siamo in prima linea contro il green pass insieme agli statali, impiegati, insegnanti, dovendo fare a meno della partecipazione di molti ristoratori, mercatari, delle palestre ecc che si sono arresi al ricatto del certificato verde. Occhio, che non è finita qui. Questa dittatura è propedeutica per una seconda in arrivo, quella green del finto ecologismo, oramai alle porte”.

LE FOTO

Ci sono anche delle foto social, una delle quali abbiamo riprodotto in copertina. La fila, in un luogo pubblico, con Ursino in prima fila e la scritta “Roma ci siamo”. E una foto di oggi pomeriggio, dopo il sabato terribile della Capitale.

Le indagini e la proposta

Proseguono, nel frattempo, le indagini sugli scontri di Roma. Anche un pm dell’Antiterrorismo farà parte del pool di magistrati della Procura di Roma che indagheranno sugli scontri avvenuti nella Capitale nel corso della manifestazione indetta da sigle No Vax. Così scrive l’Ansa. Al momento sono al vaglio dei magistrati di piazzale Clodio le posizioni dei dodici arrestati tra i quali i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, entrambi immortalati in alcune foto relative all’assalto della sede della Cgil di Corso Italia. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati della Scientifica per identificare eventuali altri manifestanti. “Presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti”: lo ha annunciato il deputato Pd, Emanuele Fiano.

IL VIDEO



